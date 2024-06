Mercato : Kingsley Coman, le pari risqué du PSG ?

Au cours de ce mercato estival, le PSG devrait se montrer actif pour renforcer son attaque. Si les pistes se multiplient, ces dernières c’est un nom bien connu qui a résonné sous les cieux parisiens : Kingsley Coman. Le joueur formé au club de la capitale serait l’objet d’un intérêt des dirigeants Rouge & Bleu. Un dossier qui a tout d’un pari … qui en vaut la peine ?

Avec le départ de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque parisienne, le club de la capitale devrait grandement se renforcer dans ce secteur de jeu. Les qualités de percussion et de vitesse du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain doivent être compenser et des profils semblent être ciblés en ce sens. C’est dans ce contexte que les dernières informations de la presse font écho d’un potentiel retour de Kingsley Coman au Paris Saint-Germain. En effet, selon Sky Sports en Allemagne, des premières discussions auraient eu lieu entre le joueur et son club formateur. Dans ce dossier, le club de la capitale devra faire avec la concurrence du FC Barcelone et d’un autre club de Premier League dont le nom n’aurait pas encore filtré. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2027, la valeur marchande de Kingsley Coman est estimée à 50 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, un montant équivalent aux informations de Forian Plettenberg qui évoque un potentiel transfert entre 40 et 50M€. Les premiers pas dans ce dossiers font d’ores et déjà jaser au sein des suiveurs du PSG, qui voient les blessures de l’international français comme une véritable ombre au tableau, et à juste titre. En effet, à titre d’exemple afin d’imager la fragilité physique de l’ailier bavarois, au cours de cette saison 2023/2024 le titi parisien a manqué 125 jours de compétition, soit 21 rencontres toutes compétitions confondues. La nature de ses blessures est majoritairement musculaire. La saison d’avant, en 2022/2023, le natif de Paris (75) a manqué 8 rencontres pour cause de blessures. La réflexion la plus simple est évidement la comparaison avec Ousmane Dembélé qui sur la saison avant d’être recruté au PSG, en 2022/2023, avait lui manqué 19 rencontres au FC Barcelone, soit 89 jours de compétition. Sous les ordres de Luis Enrique et son staff médical, le numéro 10 Rouge & Bleu semble être en jambe, et le même traitement peut-être imaginé pour Kingsley Coman, en plus d’une rotation possible grâce à l’effectif étoffé à la disposition du technicien espagnol.

Malgré cette fragilité physique, Kingsley Coman reste une référence au poste d’ailier, en témoigne ses dix années au plus haut niveau du football européen, et ses plus de 230 matchs au Bayern Munich. Par ailleurs, avec ses 27 titres à son palmarès, le titi parisien est le deuxième joueur français le plus titré dans l’histoire du football tricolore derrière Karim Benzema et ses 33 succès collectifs. Un transfert au Paris Saint-Germain permettrait à Kingsley Coman de garnir davantage son armoire à trophées. L’expérience acquise par le Bavarois à la Juventus Turin ou en Bundesliga apporterait une véritable plus value au groupe de Luis Enrique qui affiche un visage juvénile.

Kingsley Coman en Youth League avec le PSG en 2013

Formé au Paris Saint-Germain et natif de la ville de Paris (75), le joueur n’aura guère de soucis d’intégration ou d’adaptation, lui qui a grandi en région parisienne, à Moissy-Cramayel (77). Lui qui a souvent paru revanchard face au temps de jeu qu’il n’a pas eu au PSG, l’opportunité de connaître le succès avec son club formateur pourrait également lui permettre de donner le meilleur de lui-même aux côtés de son ami de toujours, Presnel Kimpembe. A 50 millions d’euros, l’opération s’apparente à un pari … qui en vaut bien la peine.