Mercato : Kolo Muani à la Juve, le dossier avance … lentement

En cette fin de mercato estival 2025, le PSG a pour priorité de dégraisser son effectif et ainsi se séparer de plusieurs joueurs sur lesquels il ne compte plus. Le nom de Randal Kolo Muani s’inscrit dans cette logique, mais le dossier avance que trop lentement.

Parmi les joueurs qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani fait l’objet de négociations actives et devrait pouvoir quitter le club de la capitale avant la fermeture des portes du mercato estival. Cependant, le dossier n’avance pas comme il le devrait. En effet, annoncé avec insistance du côté de la Juventus Turin pour porter les couleurs du club de la Vieille Dame après son prêt de six mois la saison passée, l’international français voit les pourparlers entre dirigeants parisiens et turinois traîner dans le temps. Selon nos confrères italiens de La Stampa, la Juventus Turin veut boucler l’opération pour 45 millions d’euros, prêt payant inclus. Sous les cieux parisiens, c’est la somme de 60 millions d’euros qui est réclamés au total pour le transfert d’un Randal Kolo Muani qui aura coûté au PSG 95 millions d’euros dans les derniers instants du mercato estival 2025. Sur le marché des transferts, la Juventus Turin se concentre également sur un autre dossier offensif : Edon Zhegrova. L’ailier du LOSC a d’ores et déjà donné son feu vert, et semble occuper pour le moment les dirigeants turinois qui ne parviennent pas à boucler le dossier Randal Kolo Muani.