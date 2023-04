À la recherche d’un avant-centre en vue de la saison prochaine, le PSG aurait coché le nom de Randal Kolo Muani. Problème, l’ancien nantais pourrait décider de poursuivre sa carrière en Bundesliga.

La quête d’un nouvel avant-centre n’est que très peu fructueuse pour le PSG et Luis Campos depuis de longs mois. Ce dernier, qui prépare la prochaine fenêtre des transferts, s’active donc en ce sens. Deux noms ressortent ainsi avec une certaine insistance. Le premier mène à Victor Osimhen (SSC Napoli), le second à Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Deux pistes particulièrement onéreuses sur le papier.

Kolo Muani désireux de rejoindre le Bayern Munich

Mais outre le prix annoncé pour ces deux joueurs, aux alentours des 100 millions d’euros, c’est surtout une très rude concurrence qui pourrait faire échouer le PSG au sein de ces deux dossiers. Pour ce qui est de l’international tricolore, par exemple, Manchester United, le Real Madrid ou le Bayern Munich sont notamment annoncés sur ses traces. Du très beau monde en somme. Et Sport1 nous en dit un peu plus à ce sujet ce jour. Selon le média allemand, Randal Kolo Muani aurait une préférence bien spécifique pour son avenir : il souhaiterait rallier les rangs du Bayern Munich. Les Bavarois ne seraient, quant à eux, pas vraiment enclins à bouger dès cet été. Un transfert pourrait toutefois devenir plus probable à l’été 2024. Ce qui arrangerait l’Eintracht Francfort, désireux de conserver son buteur au moins une saison supplémentaire. L’écurie allemande vise également d’autres profils, à l’image de Victor Osimhen…