Invité à quitter le PSG cet hiver, Randal Kolo Muani va disputer la deuxième partie de la saison sous le maillot de la Juventus. Le Français est arrivé à Turin pour passer sa visite médicale.

Le PSG va connaître les premiers mouvements de son mercato hivernal dans les heures à venir. En attendant la venue de Khvicha Kvaratskhelia, le club parisien est sur le point de boucler le départ de l’un de ses indésirables. Invité à se trouver une porte de sortie cet hiver, Randal Kolo Muani a décidé de prendre la direction de la Serie A, et plus précisément de la Juventus Turin. L’attaquant de 26 ans a été convaincu par le discours de Thiago Motta et les deux clubs sont parvenus à un accord pour un prêt sec jusqu’à la fin de la saison. Dans cette opération, la Vieille Dame doit prendre en charge l’intégralité du salaire de l’international français.

Visite médicale ce jeudi pour Kolo Muani

Et preuve que ce transfert est en bonne voie, Randal Kolo Muani a atterri ce mercredi soir à Turin. Selon L’Equipe, « la suite de son programme n’est pas encore connue avec précision mais l’international français pourrait passer une partie de sa visite médicale dans la soirée et une seconde partie jeudi matin. » Le vice-champion du Monde 2022 pourrait être disponible dès ce week-end pour l’affiche face à l’AC Milan en Serie A (samedi à 18h). Depuis le début de saison, Randal Kolo Muani a très peu joué avec seulement 14 matches disputés toutes compétitions confondues (2 titularisations, 453 minutes, 2 buts, 1 passe décisive). L’objectif de ce prêt sera de redonner de la confiance à l’ancien Nantais avant de le revendre au meilleur prix l’été prochain, lui dont le contrat court jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu.

[MAJ] Et ce jeudi matin, le futur attaquant des Bianconeri a été aperçu dans les installations de la Juventus. Il passe actuellement sa visite médicale préalable à la signature de son prêt.

🚨 Randal Kolo Muani a atterri à Turin pour s’engager avec la Juventus 🛬⚪️⚫️



📹 @romeoagresti pic.twitter.com/e3rguu9Ea9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 15, 2025