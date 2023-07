Mercato : Kolo Muani ne veut pas être un plan B

Si le PSG a d’ores et déjà bien entamé son mercato estival 2023, les emplettes devraient se poursuivre, notamment avec le poste d’attaquant ciblé comme priorité à renforcer. En ce sens, plusieurs noms reviennent depuis des semaines, et parmi eux, celui de Randal Kolo Muani.

Le feuilleton de l’été, dans le sens des arrivées, sera vraisemblablement celui de l’attaquant. Le secteur offensif du Paris Saint-Germain a été érigé comme priorité à renforcer par les dirigeants parisiens, et les pistes se multiplient depuis le début du mercato estival 2023. Entre la priorité, les plans B, la possibilité d’en recruter deux … le club de la capitale semble se pencher sur plusieurs options. Parmi celles-ci, Harry Kane apparaît comme la plus alléchante. Selon les derniers échos de la presse, une rencontre serait prévue entre le clan de l’attaquant anglais, et la direction du PSG, qui devra convaincre le joueur. En effet, la volonté du capitaine des Three Lions freine la piste pour le club de la capitale, malgré les bonnes relations avec les dirigeants de Tottenham qui pourraient elles faciliter le deal. Ces derniers discutent avec leurs homologues du Bayern Munich, tant le point de chute à l’étranger privilégié par Harry Kane est le champion d’Allemagne en titre. Outre ce dossier, celui de Randal Kolo Muani est également sur les bureaux des dirigeants du PSG. En effet, en cas d’échec définitif pour l’Anglais, l’attaquant des Bleus pourrait devenir le grand favoris dans les esprits des décideurs parisiens. Cependant, encore une fois, le club de la capitale pourrait se heurter à la volonté du joueur.

En effet, si le Bayern Munich, Manchester United et donc le PSG sont sur la piste menant à Randal Kolo Muani, le joueur n’a pas l’intention d’être un plan B selon L’Equipe. En plus du dossier Harry Kane évoqué plus haut, celui de Dusan Vlahovic est également actif pour le Paris Saint-Germain. Dans ce contexte, Randal Kolo Muani semble être une troisième option dans la hiérarchie. Un scénario qui pourrait le faire rester du côté de l’Eintracht Francfort : « Aujourd’hui, l’attaquant français s’attend à ce que des clubs viennent. Mais lui se demande dans quel intérêt vont-ils venir ? Si c’est pour passer pour une roue de secours, un plan B, à la suite de l’échec d’autres négociations, il n’est pas sûr que le projet l’intéresse réellement » déclare notre confrère Emery Taisne pour L’Equipe. Ce dernier avance également, que dans ce contexte là, Randal Kolo Muani pourrait entamer une réflexion quant à une prolongation avec son club. A 24 ans, l’attaquant français est actuellement sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en juin 2027. Pour une indemnité de transfert, la somme de 100 millions d’euros est évoquée dans la presse.