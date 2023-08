Mercato – Kolo Muani ne veut que le PSG

C’est un dossier qui traine depuis un certain temps. Randal Kolo Muani est sur les tablettes du club parisien depuis le début de l’été. Malgré la difficulté d’enrôler le joueur français, le club de la capitale ne semble pas vouloir laisser tomber. Mieux encore, les discussions s’intensifient. Frankfort est néanmoins dur à convaincre.

Frankfort veut plus

Le PSG est passé à l’offensive pour Randal Kolo Muani. En fin de semaine, le PSG a proposé 60 millions d’euros. Une somme qui serait même monté à 70 millions d’euros ces dernières heures, rapporte Le Parisien. Frankfort est compliqué à convaincre et demanderait, 10, 20 voire 30 millions supplémentaires pour laisser le joueur partir. Le Parisien explique qu’en interne, les dirigeants parisiens pensent pouvoir finaliser le transfert à 80 millions d’euros. Des sources proches du dossier pensent que le dossier pourrait rapidement avoir un dénouement puisque le club allemand pourrait obtenir de l’argent pour vite remplacer le départ du Français. L’intérêt de Frankfort pour Hugo Ekitike pourrait également déboucher la situation.

Pour rappel, Kolo Muani a trouvé un accord avec le PSG et a même convenu d’un bail de cinq ans. Le Parisien annonce que le joueur fait du club de la capitale sa priorité et qu’il ne veut aucun autre club. Le dossier pourrait prendre une tournure finale cette semaine ou la semaine prochaine. Ce dossier s’accélère de plus en plus. En attendant, le joueur continue son chemin et ne semble pas perturbé par les négociations en cours.

