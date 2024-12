Mercato – Kolo Muani, un dossier compliqué pour Monaco

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani pourrait quitter le PSG cet hiver. Si Monaco est intéressé, ce dossier semble compliqué pour le club du Rocher.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2023, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein de l’attaque du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club de la capitale, l’international français joue peu cette saison (14 matches, deux titularisations, 453 minutes de temps de jeu, deux buts, une passe décisive). Pire, il n’a pas été convoqué lors des trois derniers matches du PSG. Dans une impasse, il pourrait quitter le leader de la Ligue 1 lors du mercato hivernal.

De la concurrence anglaise et allemande

Malgré un faible temps de jeu et des performances très moyennes, il attise les convoitises de plusieurs clubs, que ce soit en Angleterre, en Allemagne ou bien même en Ligue 1 avec Monaco. Le club monégasque est à la recherche d’un attaquant, Florian Balogun étant forfait pour les quatre prochains mois. Mais selon les informations de RMC Sport, ce dossier s’annonce compliqué pour Monaco. Il y a déjà la forte concurrence des clubs de Premier League et de Bundesliga, mais il faudra également répondre aux exigences du PSG, qui ne compte pas brader un joueur qu’il a recruté 90 millions d’euros il y a un an et demi. Le média sportif conclut en expliquant qu’il faudra voir l’éventuel montage financier que proposerait Monaco au PSG pour le convaincre de laisser filer son numéro 23. Selon certains échos, le club de la principauté pourrait tenter de se faire prêter Randal Kolo Muani avec une option d’achat.