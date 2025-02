Mercato – Konaté intéressé par une arrivée au PSG cet été ?

Même si le mercato hivernal a fermé ses portes il y a quelques semaines, le PSG travaille pour renforcer son équipe cet été. Et il aimerait s’offrir Ibrahima Konaté.

Le PSG est toujours à la recherche de nouveaux renforts pour améliorer son effectif. S’il est déjà bien fourni en défense centrale (Marquinhos, Pacho, Kimpembe, Beraldo, Hernandez), seul Marquinhos est droitier dans la liste. Les dirigeants parisiens pourraient donc se pencher sur l’acquisition d’un défenseur central droitier pour enrichir sa défense. Et selon les informations d’ESPN, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Ibrahima Konaté.

En fin de contrat en juin 2026 avec Liverpool

En fin de contrat en juin 2026 avec Liverpool, le natif de Paris n’a pas encore trouvé d’accord pour prolonger avec le club anglais. L’international français a déjà été associé plusieurs fois au PSG et il a expliqué à plusieurs reprises qu’il aimerait bien jouer un jour dans sa carrière dans le club de sa ville natale. Le média sportif explique que le PSG souhaite recruter Ibrahima Konaté lors du mercato estival et que le joueur, de son côté, serait intéressé par une arrivée au PSG. Ce dossier n’est semble-t-il qu’à son commencement et devrait alimenter les rumeurs mercato pendant des semaines, voire des mois.