Outre les prochaines échéances sportives du PSG de cette fin de saison, le dossier de l’avenir de Kylian Mbappé occupera l’espace médiatique du club de la capitale. L’encre continue de couler dans la presse française … et espagnole.

Si l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n’est pas encore officiel, les indices concernant son arrivée dans la capitale espagnole ne manquent pas. Aujourd’hui, la presse espagnole et plus précisément le média spécialisé dans l’économie et la finance Vozpopuli, évoque une acquisition financière de l’entourage du joueur dans la région de Madrid. En effet, au cours des deux dernières semaines, des avancées sont à souligner dans ce sens, et le nom de Fayza Lamari, maman et représentante du joueur, est ressorti. Le joueur serait ainsi en passe de signer un accord pour l’acquisition d’au moins une propriété résidentielle. La première d’entre elles se situerait à La Moraleja, un quartier résidentiel aisé de la municipalité d’Alcobendas, dans le nord de la Communauté de Madrid. La seconde, résidence à La Finca, quartier de haute sécurité à Pozuelo de Alarcon, à l’ouest de Madrid, est également négociée par Fayza Lamari. Au total, c’est plus de 40 millions d’euros que le clan Mbappé pourrait dépenser pour se loger, grâce à des agents immobiliers qui ont noué le contact depuis le mois de février dernier. Une des résidences serait l’ancienne de Sergio Ramos, lorsqu’il évoluait au Real Madrid, qui a l’avantage d’être près du centre d’entraînement de Valdebebas.

Gonzalo López-van Dam, directeur de l’entreprise spécialisée dans la vente de propriétés exclusives à Madrid, Promora, a déclaré à Vozpopuli : « À la fin de la semaine dernière, on nous a dit que l’accord avait été conclu entre les joueurs« . Selon une autre source proche du dossier, Kylian Mbappé emménagera une fois son transfert acté et officiel, et que l’accord est déjà ficelé pour l’achat de la propriété.