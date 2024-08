Si le PSG tente le tout pour le tout pour se renforcer notamment offensivement en cette fin de mercato, des départs sont également attendus. Parmi eux, un dénouement positif est attendu pour le long feuilleton que représente l’avenir de Manuel Ugarte.

Au Paris Saint-Germain depuis l’été 2023, Manuel Ugarte a débuté son aventure sous les ordres de Luis Enrique dans la peau d’un titulaire. Au moins pour quelques semaines. Par la suite, l’Uruguayen a vu Fabian Ruiz et Vitinha s’emparer du rôle devant la défense. Un traitement qui image parfaitement l’idée du technicien espagnol de ne pas le faire entrer dans ses plans pour la saison 2024/2025. Par ailleurs, l’arrivée de Joao Neves pour un montant oscillant entre 60M€ et 70M€ bonus compris, faisant de lui le milieu de terrain le plus cher de l’histoire du PSG, enterre les espoirs de Manuel Ugarte de se faire une place dans l’entrejeu parisien. C’est dans ce contexte que le numéro 4 parisien souhaite ardemment rejoindre Manchester United, qui depuis le début du mercato estival est en quête de renfort au milieu de terrain. Si le Paris Saint-Germain a déboursé 60M€ lors de la fenêtre des transferts estival 2023 pour s’attacher les services de Manuel Ugarte, les dirigeants parisiens souhaiteraient perdre le moins d’argent possible dans cette opération, ce qui rendrait les pourparlers compliqués avec leurs homologues du nord de l’Angleterre.

❗️Le PSG est prêt à ACCEPTER un prêt avec obligation d’achat de Manchester United pour Manuel Ugarte, qui veut rejoindre les Red Devils ✅



Les discussions sont positives, mais Paris n'est pas pressé dans les négociations.



[@JacobsBen] pic.twitter.com/9Mbak7budc — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 20, 2024 X : @CanalSupporters

Cependant, le dossier pourrait se décanter avec un prêt associé à une obligation d’achat. Une idée que le PSG serait prêt à accepter selon Ben Jacobs, journaliste anglais. Pour autant, le club de la capitale ne serait pas pressé dans ces négociations, et serait prêt à les poursuivre jusqu’aux derniers instants du mercato si nécessaire.