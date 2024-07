Mercato : La concurrence du PSG pour Jadon Sancho

Le PSG continue de prospecter le marché des transferts en quête du remplaçant idoine de Kylian Mbappé pour le flanc gauche de son attaque. Au milieu des noms de Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leao ou encore Inaki Williams, c’est celui de Jadon Sancho qui revient avec insistance.

Pour renforcer son attaque, le PSG semble avoir coché le poste d’ailier comme priorité absolue. En effet, ces derniers jours et ces dernières heures plusieurs noms se voient associés au club de la capitale. Cependant, comme lancé par Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, la piste qui prend le plus d’épaisseur est celle menant le Paris Saint-Germain à Jadon Sancho. L’international anglais et le club de la capitale auraient d’ores et déjà discuté et les positions seraient proches pour un accord contractuel. Une information confirmée par Fabrizio Romano, journaliste italien spécialiste du mercato, qui souligne que le plus gros du dossier réside du côté de Manchester United. Si l’opération n’en est qu’à ses balbutiements, il faudra surveiller de près la volonté des Red Devils de se séparer de leur joueur, et surtout, à quel prix. Concernant cette volonté, un indice ressort du côté de Sky Sport qui communique ses informations à ce sujet : « Erik ten Hag, a eu une réunion positive avec Sancho à Carrington au début du mois et l’objectif est maintenant que le joueur participe pleinement à la présaison. Au cours des conversations, les deux hommes se sont penchés sur les problèmes passés et ont convenu de tirer un trait sur la situation et d’aller de l’avant« . Si le technicien néerlandais compte sur Jadon Sancho et a enterré la hache de guerre avec son joueur, ce dernier pourrait poursuivre l’aventure dans le nord de l’Angleterre et tenter de s’imposer à Manchester United, avec qui son contrat est courant jusqu’en juin 2026.

Trois clubs en course avec le PSG

Cependant, toujours selon Sky Sport, malgré les discussions positives entre Jadon Sancho et Erik ten Hag, le PSG est bel et bien intéressé à l’idée d’attirer l’Anglais dans ses rangs. Si le club de la capitale n’a pas formulé d’offre à Manchester United, la possibilité d’un accord contractuel avec le joueur a elle été étudiée. Dans ce dossier qui prend de l’épaisseur avec le temps qui passe, le Paris Saint-Germain devra composer avec la concurrence d’un club de Premier League dont le nom n’a pas encore fuité, celle de la Juventus Turin, et du Borussia Dortmund, qui pourraient tout de même avoir du mal à répondre aux exigences financières des dirigeants mancuniens. De son côté, le joueur a repris l’entraînement avec Manchester United, devrait prendre part à la tournée américaine de son club, et a même disputé ses premières minutes de la saison en amicale le 20 juillet dernier (victoire 0-2) face au Glasgow Rangers. Pour rappel, les dernières informations en France évoquaient un emballement de Jadon Sancho à l’idée de rejoindre le PSG.