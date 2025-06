Mercato : La concurrence pointe le bout de son nez sur le dossier Zabarnyi

Le dossier le plus actif pour ce mercato estival du PSG est sans aucun doute celui d’Illia Zabarnyi. S’il peine à se concrétiser, le concurrence en profite pour pointer le bout de son nez.

Aux dernières nouvelles en France, le transfert d’Illia Zabarnyi de Bournemouth au Paris Saint-Germain semblait en bonne voie. En effet, nombreux de nos confrères ont évoqué ces derniers jours l’espoir de voir une issue favorable pour le dossier du défenseur central ukrainien de 22 ans sous les cieux parisiens. Cependant, outre-Manche, la presse britannique affirme que les dirigeants des Cherries auraient refusé la dernière offre de leurs homologues du PSG, qui serait de 60M€. En plus de ce paramètre, le club de la capitale doit composer avec une concurrence qui fait son apparition dans la course : Newcastle. En effet, ce mardi 24 juin, The Athletic affirme qu’Illia Zabarnyi est « très apprécié à Saint-James Park« . Les Magpies sont à la recherche de renforts défensifs et le nom du défenseur des Cherries a été coché. Le Paris Saint-Germain devra donc se montrer plus convaincant s’il souhaite s’attacher les services de sa cible prioritaire en défense.