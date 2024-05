Mercato : La date d’annonce de Kylian Mbappé au Real connue

Libre de tout contrat au 30 juin, Kylian Mbappé va s’engager sans surprise avec le Real Madrid, et sa date d’annonce vient de tomber.

Depuis l’annonce de sa non-prolongation, le monde entier sait que Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid. Après 7 saisons, 235 buts et 97 passes décisives, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain part à la découverte d’un nouveau challenge en Liga. Si son avenir semblait d’ores et déjà tracé, un petit nuage sombre planait au dessus du Bernabeu : sa date de présentation. Les Merengues voulaient présenter leur nouvelle superstar après la finale de la Ligue des Champions. Problème, le staff de l’équipe de France n’est pas disposé à laisser Kylian quitter le camp de rassemblement des Bleus, alors en pleine préparation pour l’Euro 2024. Une solution plus simple aurait donc été trouvée par la Casa Blanca.

❗️Kylian Mbappé sera officiellement un joueur du Real Madrid ce lundi ou mardi prochain 👋



Mbappé annoncé en début de semaine prochaine

Selon le journaliste RMC Sport Fabrice Hawkins, Kylian Mbappé sera officiellement annoncé en tant que joueur du Real Madrid lundi ou mardi prochain ! De sources proches du staff de l’équipe de France, il n’est pas prévu qu’il quitte le rassemblement pour une présentation à Madrid jeudi prochain. Le dénouement du feuilleton « KM7 » touche enfin à sa fin.