Le PSG a livré une bataille âpre sur ce marché des transferts face au Bayern Munich sur le dossier Désiré Doué. Ces derniers heures, toutes les informations vont dans le même sens : le joueur a choisi le Paris Saint-Germain. Une décision qui déçoit de l’autre côté du Rhin.

Engagé avec l’Equipe de France pour le tournoi olympique, Désiré Doué a laissé passer cette quinzaine avant de prendre une décision pour son avenir. Du haut de ses 19 ans, le Français arrive à un tournant de sa carrière et a été l’objet d’une véritable bataille entre le PSG et le Bayern Munich qui souhaitent s’attacher ses services. Ces dernières heures, si le joueur du Stade Rennais avait donc un choix à faire, les informations sont unanimes : Désiré Doué a pris la décision d’évoluer au Paris Saint-Germain. Une décision qui fait grincer des dents du côté du Bayern Munich. C’est en tous cas ce qu’affirme Kerry Hau, journalise pour Sky Sport en Allemagne. Ce dernier évoque une véritable déception du côté des dirigeants bavarois, qui se montraient optimistes, et ont continué de travailler sur le dossier, même pendant les Jeux Olympiques. Malgré les signaux positifs perçus par Max Eberl, Christoph Freund et Vincent Kompany, Désiré Doué a donc pris une décision qui a surpris le Bayern Munich, qui s’en est vu informé par le Stade Rennais, et non pas par le joueur lui-même.