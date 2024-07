Mercato : La décision reportée pour Désiré Doué

Ces dernières semaines, le PSG se livre à une réelle bataille sur le marché des transferts face au Bayern Munich. Les deux clubs se disputent le dossier Désiré Doué, les offres sont faites, seule la réponse du joueur est attendue désormais.

Au début du mercato, très rapidement, Désiré Doué a été annoncé sur le départ et les dirigeants du Stade Rennais semblaient avoir conscience qu’il leur sera difficile de garder une saison supplémentaire leur joyau français dans leurs rangs. Le prix fixé ? 60 millions d’euros. Dans une volonté de repartir sur de nouvelles bases avec Vincent Kompany sur son banc, le Bayern Munich espère pouvoir compter sur l’international espoirs français dès cet été. C’est ainsi que le club de la Bavière a formulé rapidement et en premier une offre de 35M€. Bien loin des attentes rennaises, celle-ci a été refusée. En plus de ce refus, le Bayern Munich a vu le PSG entré dans la danse avec une offre supérieure de 45M€. Pour répondre à celle-ci, les dirigeants bavarois ont formulé une seconde proposition à hauteur de 55M€, avant de revoir le Paris Saint-Germain poser ses pions avec 60M€ sur la table. Cette dernière offre qui répond aux attentes du Stade Rennais reste en attente de la réponse et du choix de Désiré Doué.

Une décision qui devait tomber ces derniers jours. Cependant, actuellement engagé avec l’Equipe de France Olympique, la compétition du jeune français de 19 ans devrait retarder le dossier de son avenir. C’est en tous cas ce qu’affirme Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport en Allemagne. Ce dernier souligne tout de même la volonté de Nasser Al-Khelaïfi de ne pas passer à côté de ce dossier, qui continue de pousser pour que l’opération se conclut en faveur du Paris Saint-Germain. Du côté du principal concurrent qu’est le Bayern Munich, le Conseil d’Administration du club allemand ne souhaite pas atteindre le transfert à 55/60 millions d’euros tant qu’aucune vente n’aura été réalisée.