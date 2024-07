Mercato : La deuxième offre du PSG pour Désiré Doué ne se fait pas attendre

La bataille fait rage entre le Bayern Munich et le PSG pour Désiré Doué. Sur le marché des transferts, les deux clubs se répondent à coup d’offres faites au Stade Rennais.

Pour ce qui semble être une priorité du coté du Bayern Munich et du PSG, les dirigeants allemands ont été les premiers à dégainer. C’est avec une offre de 35M€ que ces derniers ont approché le Stade Rennais, qui a rapidement décliné. Pour répondre et se lancer officiellement dans le dossier auprès de la direction bretonne, le Paris Saint-Germain a fait parvenir une offre 50M€, qui aux dernières nouvelles reste sans réponse. Pour imager à quel point le Bayern Munich souhaite s’offrir les services de Désiré Doué, il faut souligner la deuxième offre faite par le club de Bundesliga, dans une période où de nombreux observateurs annoncent Xavi Simons comme étant la priorité des Bavarois : 55M€. Un montant qui se rapproche des exigeantes du Stade Rennais. En parallèle, dans le but de mettre toutes les chances de son côté, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’impliquerait personnellement dans ce dossier auprès du joueur et son entourage, afin de présenter le projet parisien. Rapidement après la seconde offre du Bayern Munich, toutes les sources étaient unanimes : le Paris Saint-Germain ne compte pas lâcher l’affaire. En effet, une deuxième offre devrait rapidement tomber.

🚨 BREAKING : Le PSG va faire une deuxième offre AUJOURD’HUI pour Désiré Doué de 60M€ avec bonus !



Alors que les clubs discutent entre eux, toutes les informations vont dans le même sens concernant le joueur : Désiré Doué n’a pas encore fait son choix. Au début du dossier, le montant évoqué et attendu par le Stade Rennais était de 60 millions d’euros pour libéré son joyau français de 19 ans seulement. Un montant que pourrait atteindre le PSG. En effet, selon Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, le club de la capitale devrait faire part de sa deuxième offre aux dirigeants bretons ce mercredi 24 juillet, soit 24h seulement après celle du Bayern Munich. Une réaction qui illustre la volonté du Paris Saint-Germain de ne pas passer à côté sur ce dossier. Avec un chèque de 60 millions d’euros, le PSG pose donc la plus belle offre sous le nez du Stade Rennais, et reste dans l’attente d’une réponse du club, et de son joueur.