L’été sera chargé au PSG. En plus des différents internationaux appelés pour les compétitions estivales, le club de la capitale devra parfaitement gérer son mercato. Il y a quelques jours en conférence de presse, Luis Enrique avait exprimé son souhait de doubler chaque poste pour la saison 2024-2025. Ainsi, des recrutements à chaque ligne sont attendus lors de la prochaine fenêtre des transferts. Et au poste de gardien de but, il faudra trouver une doublure à Gianluigi Donnarumma après le départ libre de Keylor Navas. Recruté l’été dernier et apprécié par le staff parisien, Arnau Tenas n’aurait pas apporté les garanties nécessaires pour concurrencer le portier italien et un prêt serait une solution envisageable selon certaines sources. Ainsi, Luis Campos doit se pencher sur le poste de gardien de but. Et le conseiller sportif parisien aurait déjà trouvé sa cible.

Le PSG serait proche d’un accord pour Matvey Safonov

En effet, selon Championat, le PSG serait proche d’un accord avec le club de Krasnodar pour le recrutement de Matvey Safonov (25 ans), sous contrat jusqu’en 2029. D’après le média russe, le montant du transfert devrait être de 20M€ plus quelques bonus. « Les négociations entre les clubs ont commencé il y a quelques semaines et sont maintenant sur le point d’aboutir. L’accord n’a pas encore été finalisé, mais les parties sont aussi proches que possible. » Après avoir passé en revue plusieurs candidats, les champions de France auraient donc jeté leur dévolu sur l’international russe de 25 ans. Toujours selon Championat, Luis Campos aurait assisté à plusieurs matches de Krasnodar afin de superviser Matvey Safonov.

De son côté, Krasnodar, actuellement 3e de la première ligue russe, ne serait pas contre un départ de son capitaine, car le club dispose toujours de Stanislav Agkatsev et peut faire jouer son option de rachat pour Evgeny Latyshonk. Cette saison, en championnat, le gardien d’1m92 a disputé 29 matches pour un total de 27 buts encaissés et 10 clean-sheet. En sélection, il a pris la succession d’Igor Akinfeev au poste de gardien de but après l’Euro 2021.