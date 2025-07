Mercato : La Juve fait pression sur le PSG pour Randal Kolo Muani

Le mercato estival bat son plein, alors que le PSG est encore engagé en Coupe du Monde des Clubs. Cependant, le club de la capitale doit gérer ses dossiers sur le marché des transferts et Randal Kolo Muani est l’un d’entre eux.

Si la situation ne devrait pas se décanter pour Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain, l’attaquant français devrait une nouvelle fois se retrouver sur le marché des transferts. Actuellement sous contrat en prêt avec la Juventus Turin jusqu’au 15 juillet, le finaliste de la Coupe du Monde 2022 retrouvera la Campus PSG dans les semaines à venir. Toutefois, il ne s’y éternisera pas. En effet, selon les dernières informations concernant son avenir, la Juventus Turin souhaiterait prolonger l’aventure avec Randal Kolo Muani. Aujourd’hui, Gianluca Di Marzio, journaliste italien pour Sky Sport, affirme que les dirigeants du club de la Vieille Dame souhaitent s’attacher les services du Français dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Cependant, si la Juve fait pression sur le club de la capitale dans ce sens, les dirigeants parisiens ne seraient pas ouverts à cette idée. Ces derniers privilégieraient une vente.

De son côté, la Juventus Turin est sur le point de recruter officiellement Jonathan David en provenance du LOSC, et reste dans l’attente d’une évolution de la situation de Victor Osimhen du côté de Naples. Le recrutement du Nigérian pourrait barrer la route à Randal Kolo Muani et ainsi faire planer de gros doutes concernant son futur point de chute, lui qui ne cache pas sa volonté de poursuivre avec la Juve, à un an de la Coupe du Monde 2026.