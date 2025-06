Mercato : La Juve ou rien pour Randal Kolo Muani ?

S’il appartient toujours au PSG contractuellement, Randal Kolo Muani est actuellement prêté à la Juventus Turin. Cependant, pour son avenir à court terme, les choses sont claires : le Français veut poursuivre avec les Bianconeris.

Au Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique, la situation ne devrait pas se décanter pour Randal Kolo Muani. Ainsi, après son prêt à la Juventus Turin, l’attaquant français ne devrait pas poser ses valises au Campus PSG. En effet, récemment dans les colonnes de Tuttosport, l’ancien du FC Nantes n’a pas fait dans la langue de bois : « Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici. Je suis vraiment heureux à la Juve et je me sens bien« . Les dernières informations concernant l’avenir de Randal Kolo Muani font état de pourparlers entre les dirigeants du PSG et leurs homologues de la Juve concernant un prêt avec une obligation d’achat. Dans ce dossier, le club de la capitale espère en tirer 45 millions d’euros selon le journaliste britannique Ben Jacobs. Un montant que les champions d’Europe ne seraient pas enclins à négocier, après s’être attacher les services de RKM contre 95M€ à la fin du mercato estival 2023.

Par ailleurs, et toujours selon les informations de Ben Jacobs, malgré de récentes rumeurs, Chelsea n’envisage pas de recruter Randal Kolo Muani. Ainsi, les possibilités se réduisent pour le joueur toujours sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG.