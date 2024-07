Désireux de rejoindre le PSG, le jeune défenseur de la Juventus, Dean Huijsen, doit désormais attendre un accord entre les deux clubs.

Le PSG compte se renforcer en défense lors de ce mercato estival. Avec la blessure au genou de Lucas Hernandez, le flou autour de l’état physique de Presnel Kimpembe et l’avenir incertain de Milan Skriniar, les dirigeants parisiens scrutent le marché pour recruter un défenseur central. Et alors que la piste prioritaire Leny Yoro donne sa préférence au Real Madrid, le board des Rouge & Bleu a jeté son dévolu sur un autre jeune, Dean Huijsen (19 ans).

La Juventus attend 30M€ pour Dean Huijsen

Sous contrat jusqu’en 2028 avec la Juventus, le défenseur de 19 ans sort d’un prêt de six à l’AS Roma jugé satisfaisant. Et ces dernières heures, plusieurs médias ont annoncé un accord entre le joueur et le PSG pour une arrivée chez les champions de France cet été. Selon Tuttosport, les deux parties se sont mis d’accord pour la signature d’un contrat jusqu’en 2029. Désormais, les deux formations doivent trouver un terrain d’entente pour ce transfert. Et selon les dernières rumeurs, le PSG aurait formulé une offre de 20M€ pour s’attacher les services de l’hispano-néerlandais. Une somme jugée insuffisante par les dirigeants de la Juve, qui en attendraient 30M€ pour laisser partir Dean Huijsen, selon le quotidien turinois. Reste à savoir si les Rouge & Bleu augmenteront leur offre dans les jours à venir. Avec cet argent, la Vieille Dame, désormais entraînée par Thiago Motta, pourra se lancer dans le recrutement du joueur de l’Atalanta Bergame, Teun Koopmeiners.