Mercato – La Juventus prête à revenir à la charge pour Kolo Muani

Auteur d’un prêt décevant à Tottenham, l’attaquant du PSG Randal Kolo Muani pourrait retrouver la Juventus Turin cet été.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani tente de relancer sa carrière loin de la capitale française. Après un prêt de six mois à la Juventus Turin lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025, l’international français n’a pas pu poursuivre son aventure en Italie et a dû filer en prêt sec du côté de Tottenham.

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L’absence de Kolo Muani à la Coupe du monde, une aubaine pour la Juventus

Cependant, son aventure à Londres est décevante, avec seulement 5 buts et 4 passes décisives en 39 matches (2 117 minutes) avec les Spurs. À l’issue de son prêt, l’attaquant de 27 ans, encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, devra se trouver une nouvelle destination. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin pourrait revenir à la charge pour recruter l’ancien Nantais. En effet, Randal Kolo Muani n’a jamais caché son envie de rejouer avec la Vieille Dame, où il avait brillé entre janvier et juin 2025 avec 10 buts en 22 matchs. En ce sens, la direction turinoise poursuivrait les discussions avec l’entourage du joueur. « Par rapport à l’été dernier, lorsque les négociations pour le retour de l’attaquant à Turin ont échoué ces dernières heures, en raison de l’irritation compréhensible du PSG, les relations entre la Juve et le club français se sont apaisées. »

Et la non-convocation du joueur avec l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 pourrait être une aubaine pour la Juventus Turin. En effet, toujours selon le média italien, son absence empêcherait son prix de grimper. Un contexte favorable dont souhaite profiter la Juve. Les discussions entre les deux clubs devraient s’accélérer dans les semaines à venir, conclut la Gazzetta dello Sport.