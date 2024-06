Mercato – La Juventus Turin prête à vendre Dean Huijsen ?

Le PSG souhaiterait renforcer sa défense centrale cet été. Ces derniers jours, le nom de Dean Huijsen est sorti. La Juventus serait prête à vendre son joueur.

Cet été, le PSG compte être actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale souhaiterait se renforcer dans tous les secteurs. Pour sa défense, le club de la capitale aurait fait de Leny Yoro sa priorité. Mais ce dernier pencherait plus pour un départ au Real Madrid que chez les champions de France. Le jeune international espoirs français de Lille (18 ans) n’est pas le seul défenseur pisté par les dirigeants parisiens. Ces derniers jours, le nom de Dean Huijsen a été associé au PSG. Jeune défenseur hispano-néerlandais (19 ans) de la Juventus Turin, il aurait tapé dans l’œil de la direction parisienne.

La Juventus réclame 25 millions d’euros

Prêté pendant les six derniers mois de la saison 2023-2024 à l’AS Roma, il a brillé dans la capitale italienne et a attisé les convoitises de plusieurs clubs européens. Ce vendredi soir, Fabrizio Romano indique que la Juventus, avec qui Dean Huijsen est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, est prête à vendre son défenseur. Le spécialiste du mercato indique que plusieurs clubs sont intéressés par le joueur, sans citer de nom. Pour s’offrir les services de Dean Huijsen, son futur club devra offrir 25 millions d’euros à la Vieille Dame.