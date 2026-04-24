Gonçalo Ramos
Image : psg.fr

Mercato – La Juventus Turin s’intéresse à Gonçalo Ramos

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 avril 2026

S’il joue peu avec le PSG, Gonçalo Ramos garde tout de même une bonne côte sur le marché. La Juventus Turin s’intéresserait à lui pour renforcer son attaque.

Au PSG depuis l’été 2023, Gonçalo Ramos n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au poste d’attaquant de pointe des Rouge & Bleu. L’international portugais est très performant quand il sort du banc mais a plus de mal quand Luis Enrique le titularise. Malgré un faible temps de jeu, il se plaît à Paris et n’a pas forcément d’envie de départ. Malgré cela, l’ancien du Benfica attise les convoitises.

Le constat lucide de Gonçalo Ramos sur sa situation au PSG
canalsupporters.com

La Juventus songerait à un prêt

Selon les informations du Corriere dello Sport, le numéro 9 du PSG serait dans le viseur de la Juventus Turin, qui souhaiterait renforcer son attaque lors du mercato estival. L’international portugais serait sur la short-list de la Vieille Dame aux côtés de Serhou Guirassy du Borussia Dortmund ou bien encore d’Igor Thiago de Brentford. Le quotidien sportif italien indique que ces deux dernières pistes seraient compliquées à réaliser en raison de leurs coûts élevés. Pour Gonçalo Ramos, encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, un prêt pourrait être une option qui plairait à tout le monde, assure le Corriere. Ce dernier conclut en expliquant que l’attaquant se dirigerait vers la sortie au PSG et qu’il est à la recherche de nouveaux défis.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 avril 2026

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