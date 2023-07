Mercato : La Lazio lorgne toujours sur Leandro Paredes

De retour en prêt après son aventure à la Juventus (35 matchs, 1 but), le milieu de terrain Leandro Paredes ne sera pas conservé par le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a expliqué à l’ancien de l’AS Rome qu’il ne comptait pas sur lui. L’Argentin attire les convoitises de Galatasaray, mais la Lazio n’a pas dit son dernier mot.

La Lazio ne lâche pas le morceau. Prononcé en fin de mois de juin dernier, l’intérêt du club italien pour Leandro Paredes ne faiblit pas. Malgré aucune véritable évolution dans le dossier, la piste reste d’actualité selon Gianliuca Di Marzio. L’insider Italien affirme que le milieu de terrain argentin continue de refuser les offres de Galatasaray, en attendant de voir l’intérêt des autres clubs européens. Toujours selon la même source, il espérait intégrer la rotation au PSG, mais Luis Enrique l’a informé qu’il était exclu du projet.

🚨 Luis Enrique NE COMPTE PAS conserver les joueurs prêtés la saison dernière :



🇦🇷 Leandro Paredes

🇦🇷Mauro Icardi

🇨🇷Keylor Navas

🇩🇪Julian Draxler

🇫🇷Colin Dagba

🇫🇷Layvin Kurzawa

🇸🇳Abdou Diallo

🇳🇱Georginio Wijnaldum



Hugo Ekitike fait aussi partie des joueurs sur le départ



[Le… pic.twitter.com/Ut5nBuTjam — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 14, 2023

Le Président de la Lazio Claudio Lotito tente d’abord de trouver une entente salariale avec Paredes avant d’obtenir l’accord du PSG. Le club de la capitale réclame 5M€, mais pourrait accepter une somme inférieure après avoir écarté l’Argentin du projet, afin de s’en libérer.

Parti le 31 août 2022 l’année dernière, le sort de Paredes devrait être scellé plus rapidement cet été. L’Argentin quittera le club par la petite porte, sans avoir réellement marquer les esprits, alors qu’il avait été recruté à l’époque contre 47M€. Le milieu de 29 ans aura joué 117 matchs pour 3 buts marqués et remporté 4 Ligue 1, 2 Coupe de France, 1 Coupe de la Ligue et 3 Trophées des Champions, en plus d’avoir disputé la seule finale de Ligue des Champions de l’histoire du club en 2020.