Le dossier Kylian Mbappé sera certainement celui qui décidera de l’été du PSG et des prochains recrutements. En ce sens, différents noms sont et seront associés au club de la capitale dans les prochains mois, et la valse démarre d’ores et déjà.

A peine le mercato d’hiver terminé, les premiers échos de la presse autour de l’avenir de Kylian Mbappé sont nées. Et ces derniers avancent une véritable tendance pour le numéro 7 du PSG de rejoindre le Real Madrid. C’est dans ce contexte que les noms de Rafael Leao et Victor Osimhen ont rapidement été associés au Paris Saint-Germain pour prendre la place de Kylian Mbappé. Cependant, selon le journaliste britannique Ben Jacobs, la clause à hauteur de 175 millions d’euros pour le Portugais de l’AC Milan pourrait être un frein. En effet, les dirigeants du club de la capitale ne seraient pas enclin à atteindre ce montant. Toutefois, le club de la capitale pourrait enchaîner les offres supérieures à 100 millions d’euros, sans se rapprocher du montant de la clause libératoire. Une piste qui pourrait s’épaissir quand on sait que Victor Osimhen donnerait sa préférence à la Premier League, avec un intérêt attendu de Chelsea et Arsenal, toujours selon Ben Jacobs.

A lire aussi – PSG : Le club dans l’attente de la décision de Kylian Mbappé

Outre ces deux noms qui devraient être les plus ronflants du mercato estival du Paris Saint-Germain, le club de la capitale pourrait se pencher à nouveau sur la piste menant à Marcus Rashford. Le champion de France en titre était ravi d’apprendre que l’attaquant anglais n’avait pas encore prolonger avec Manchester United, mais a tout de même eu l’impression d’avoir été utilisé comme un moyen de pression. En effet, le joueur reste attaché à son club formateur, et si un transfert n’est pas à exclure l’été prochain, Marcus Rashford devra indiquer clairement son changement d’avis. Par ailleurs, Ben Jacobs avance d’autres noms dans la short-list du PSG à l’instar de Jonathan David (LOSC), Ivan Toney (Brentford), Benjamin Sesko (RB Leipzig) ou encore Victor Gyokeres (Sporting). Si ces joueurs ne sont pas des pistes actives du Paris Saint-Germain, ils figurent tout de même dans les petits papiers, avec les contrats, les volontés, et les concurrents sur les différents dossiers à prendre en compte.