Mercato : La nouvelle piste du PSG en attaque !

Alors que le mercato hivernal 2025 bat son plein, le PSG se montre actif afin de renforcer son effectif et notamment son secteur offensif. Si le dossier Khvicha Kvaratskhelia est sur la table des dirigeants parisiens, un autre nom pointe le bout de son nez pour l’attaque de Luis Enrique.

Alors qu’il était une cible l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia est aujourd’hui un dossier actif sur le bureau des dirigeants parisiens pour ce mercato hivernal 2025. Contrairement au marché des transferts estival 2024, les dirigeants napolitains seraient cette fois-ci ouverts à un transferts à leurs conditions. Outre ce dossier chaud, le Paris Saint-Germain aurait coché un autre nom pour une nouvelle piste offensive : Jhon Duran. En effet, selon RMC Sport, « son profil a d’ores et déjà été validé par la direction parisienne« , et des contacts auraient été noués entre le PSG et l’attaquant colombien de 21 ans. « Le club de la capitale avance, même si ce dossier n’est pas si simple« , précisent nos confrères d’RMC Sport. A ce stade de sa carrière, l’ancien joueur du Chicago Fire en MLS est évalué à 40M€ sur le site spécialisé Transfermarkt, mais Aston Villa pourrait se montrer gourmand. Car oui, malgré la présence de Ollie Watkins, l’avant-centre gaucher des Villans compte depuis le début de la saison 2024/2025, 12 buts en 26 rencontres toutes compétitions confondues. De plus, et toujours selon RMC Sport, l’ancien coach du PSG aujourd’hui sur le banc d’Aston Villa, Unaï Emery, souhaiterait garder son attaquant jusqu’à la fin de la saison. Encore engagé en Ligue des Champions, bien classé, et actuellement huitième en Premier League, le club de Birmingham a tous les arguments pour retenir l’international colombien (15 sélections).