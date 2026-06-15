Mercato : la petite phrase d’Emerse Faé sur Yan Diomandé et le PSG

Annoncé dans le viseur du PSG cet été, Yan Diomandé a été un sujet évoqué par Emerse Faé en conférence de presse.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Côte d’Ivoire a parfaitement lancé son mondial aux États-Unis avec une victoire inaugurale devant l’Équateur de Willian Pacho (1-0). Élu homme du match, Yan Diomandé a notamment impressionné sur son aile. De quoi justifier un peu plus les nombreuses rumeurs qui l’envoient dans le viseur du Paris Saint-Germain en vue du mercato estival. Néanmoins, la pépite de 19 ans du RB Leipzig ne sera pas simple à déloger, surtout avec la féroce concurrence de Liverpool dans ce dossier.

Emerse Faé évoque le mercato de Yan Diomandé

De son cÔté, son sélectionneur chez les Éléphants, Emerse Faé, a préféré ironiser sur le futur de son joyau qui est, selon lui, pleinement concentré sur la Coupe du monde. « Quand on était en France pour la préparation, les journalistes disaient qu’il allait signer au PSG. Maintenant, aujourd’hui, j’arrive aux États-Unis on me dit qu’il va signer à Liverpool. On verra. Je pense qu’il est très concentré sur le mondial d’abord, et après il prendra la meilleure décision pour la suite de sa carrière« , a-t-il lancé en conférence de presse après la victoire des siens.











Pour sa part, le journaliste Abdellah Boulma affirme que le RBL pourrait tenter de conserver son attaquant, tandis que Liverpool serait actuellement en pole position en cas de vente XXL cet été. Affaire à suivre…