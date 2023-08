Mercato – La piste Bernardo Silva refermée par le PSG

Il était le joueur le plus évoqué dans la presse du côté du Paris Saint-Germain. Mais la piste Bernardo Silva se referme comme l’annonce Le Parisien dans ses colonnes. Manchester City a fermé l’éventualité d’un départ. Le Paris Saint-Germain a donc décidé d’abandonner la piste du milieu offensif portugais.

Manchester City inflexible

Alors que nous avions écrit plusieurs articles sur une probable arrivée de Bernardo Silva dans la capitale française, ce dossier prend désormais une toute autre tournure. Depuis le début des négociations, Manchester City s’est montré très ferme. Le club anglais a toujours voulu conserver son joueur. Le conflit géopolitique entre les dirigeants respectifs, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, à sûrement pesé dans la balance, et n’a donc pas permis à ce transfert de se réaliser. Bernardo Silva était pourtant intéressé à l’idée de poursuivre sa carrière au Paris-Saint-Germain, lui qui voulait changer d’air et profiter d’une ville comme Paris. Malgré ses relations étroites avec Luis Campos, le joueur de 28 ans ne fera pas son retour en France six ans après l’avoir quitté. Dans les postes avancées sur le terrain, le Paris Saint-Germain est sur le point de compléter l’arrivée d’Ousmane Dembélé. La piste Bradley Barcola n’est pas fermée. Bernardo Silva était la cible prioritaire du PSG depuis le début du mercato. Finalement, il n’en est rien. Le club de la capitale aura la lourde tâche d’étoffer son secteur offensif en vue du début de saison.

Des informations confirmées par RMC. Bernardo Silva aurait bel et bien finalement décliné les avances du PSG. En outre, Pep Guardiola, son coach à Manchester City, ne semblait pas non plus enclin à lui ouvrir la porte.

