Mercato : La piste Julian Alvarez se renforce pour le PSG

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG cherche à se renforcer sur le plan offensif. Sur les ailes ou dans l’axe, le club de la capitale devrait enregistrer du sang neuf.

Après sa première saison sur le banc du PSG, Luis Enrique perd Kylian Mbappé. Ainsi, le technicien espagnol souhaiterait compter sur du sang neuf sur le plan offensif. Sur les ailes, les noms de Khvicha Kvaratskhelia, Jadon Sancho ou encore Nico Williams ont tous été associés au club de la capitale cet été. Dans l’axe, seul celui de Victor Osimhen l’a été. En effet, le rendement de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ne semblerait pas satisfaire les dirigeants du Paris Saint-Germain et ces derniers pourraient donc avancer leurs pions pour des pistes d’attaquants axiaux. Parmi eux, le dossier Julian Alvarez a été ouvert sans grandes avancées ou nouvelles jusqu’à ce début de mois d’août. Cependant, aujourd’hui, en Argentine, les nouvelles refont surface. C’est le journaliste Jorge Baravalle d’ESPN, au micro de l’émission Albiceleste Talk qui évoque le dossier. Ce dernier affirme que l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Julian Alvarez prendrait de l’ampleur. Plus encore, les dirigeants du club de la capitale pourrait passer à l’action dès la semaine prochaine en entament des discussions avec leurs homologues de Manchester City.

Dans le nord de l’Angleterre, le torchon brûle entre Julian Alvarez et son coach, Pep Guardiola. L’attaquant s’est récemment exprimé dans les médias sur son avenir en évoquant notamment un faible temps de jeu par rapport à ses attentes, ce à quoi le tacticien catalan répondu en invitant son joueur à réfléchir à son avenir, puis en informer son club une fois la réflexion terminée. L’Argentin a ensuite répondu : « J’ai entendu ce que Pep a dit. Je n’ai rien dit de mal ou d’extraordinaire. J’ai toujours dit que j’étais à l’aise à Manchester City, mais faire le bilan après la saison est quelque chose de logique« . Une situation dont pourrait profiter le PSG et faire de Julian Alvarez son titulaire en attaque. A 24 ans, le joueur en fin de contrat en 2028 pourrait ainsi trouver un rôle plus important dans un projet ambitieux, et prétendre à un temps de jeu bien plus important qu’à Manchester City.