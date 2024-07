Mercato : La piste Victor Osimhen relancée du côté du PSG ?

Au cours de l’été 2023, le PSG s’est attaché les services de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour le front de son attaque. Cependant, les deux joueurs ne semblent pas avoir donné entière satisfaction et l’un d’entre eu pourrait plier bagage pour faire de la place à … Victor Osimhen.

Depuis plusieurs mois, Victor Osimhen est associé au Paris Saint-Germain pour notamment prendre la place de Kylian Mbappé dans le projet Rouge & Bleu. Cependant, la présence de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos dans l’effectif de Luis Enrique pouvait être perçue comme un frein à cette opération. Aujourd’hui, nos confrères italiens de la Corriere della Sera affirment que le technicien espagnol serait prêt à se séparer d’un de ses attaquants pour recruter le Nigérian. L’ancien sélectionneur pourrait être suivi par ses dirigeants qui selon La Gazzetta dello Sport réfléchiraient à faire une offre à leurs homologues de Naples afin de s’attacher les services de Victor Osimhen, malgré le prix attendu autour de 130 millions d’euros.

Pour l’autre dossier qui concerne les deux clubs, les discussions seraient au point mort entre Khvicha Kvaratskhelia et la direction du Napoli. En effet, face à l’offre du PSG et son potentiel salaire de 11 millions d’euros par an, le Géorgien en aurait réclamé 8 à Naples, qui reste bloqué à son offre de 5,5M€ annuel jusqu’en 2029. Une inflexibilité financière qui pourrait bloquer l’avancée vers une prolongation de contrat. Un paramètre qui ne promet pas la signature de Khvicha Kvaratskkhelia tant le président Aurelio De Laurentiis et le coach Antonio Conte semblent déterminés à disputer la saison 2024/2025 avec le joueur phare du Napoli.