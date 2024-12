Mercato – La piste Victor Osimhen relancée par le PSG ?

Même si Luis Enrique a expliqué à plusieurs reprises, devant les médias, qu’il était satisfait de son effectif, le coach espagnol aimerait recruter des joueurs cet hiver. En attaque, la piste menant à Victor Osimhen pourrait être relancée.

Le PSG pourrait se montrer actif lors du mercato hivernal qui va ouvrir ses portes le 1er janvier 2025. Plusieurs postes sont ciblés, dont celui d’un attaquant de pointe. Même si le club de la capitale possède Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans ses rangs, ce dernier pourrait quitter les Rouge & Bleu afin de retrouver un temps de jeu régulier. Pour possiblement le remplacer, les dirigeants parisiens pourraient relancer une piste qu’ils ont eue lors du dernier mercato estival, celle menant à Victor Osimhen. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Naples, l’international nigérian est actuellement prêté à Galatasaray. Selon Daniel Riolo, les discussions sont sérieuses dans ce dossier.

A voir aussi : Mercato – Plusieurs clubs s’intéressent à Kolo Muani

« Luis Enrique veut du renfort. Il se rend compte qu’il a eu tort »

« Luis Enrique veut du renfort. Il se rend compte qu’il a eu tort, et notamment sur un dossier qu’il n’a pas voulu au mois d’août et qui évolue aujourd’hui en Turquie, mais qui coûte moins cher que ce qu’il coûtait cet été, c’est donc Victor Osimhen, lance le journaliste dans l’After sur RMC. Il est à un prix beaucoup moins élevé que l’été dernier. De Laurentiis demandait 220 (millions d’euros) pour Osimhen et Kvaratskhelia. Maintenant, le package, c’est fini. Naples est toujours proprio. Visiblement, il pourrait y avoir ouverture. Ça n’est pas fait, ça discute de façon assez sérieuse puisque Kolo Muani va partir, il y a une place devant. Il performe en Turquie ? On dit qu’il est pas mal (douze matches, neuf buts et cinq passes décisives, NDLR) et que Galatasaray ça ne va pas leur plaire qu’il se barre parce qu’en plus Icardi s’est blessé. Il y aura probablement deux autres dossiers », conclut Daniel Riolo sans préciser les joueurs et les postes ciblés pour ces deux dossiers.