Depuis son arrivée au PSG, Milan Skriniar n’est jamais parvenu à s’imposer en défense centrale. Ainsi, ce mercato d’hiver 2025 pourrait être la fin de l’aventure entre le club de la capitale et le défenseur slovaque.

A l’approche du mercato hivernal, le PSG s’apprête à se renforcer mais aussi à affiner son effectif. En effet, à ce jour, certains éléments du groupe de Luis Enrique ne semblent plus entrer dans les plans du technicien espagnol. Parmi eux, Milan Skriniar. Le défenseur international slovaque est annoncé ces dernières heures du côté de Galatasaray. La presse locale évoque même un accord déjà ficelé entre le joueur et le club stambouliote. Du côté de L’Equipe, les discussions sont en cours, mais aucun accord n’a été trouvé à ce stade. Outre cette piste qui mènerait le joueur de 29 ans en Süper Lig, la cote de Milan Skriniar ne serait pas au plus bas en Premier League ! En effet, selon le média britannique Caught Offside, Newcastle et Tottenham seraient très intéressés à l’idée de recruter le défenseur sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028 dès cet hiver. Le Paris Saint-Germain espère tirer près de 35M€ dans ce dossier, et d’autres pistes pointent le bout de leur nez : Naples, Bayern Munich, Arsenal ou encore Aston Villa.

Pour rappel, selon les dernières informations de L’Equipe, Milan Skriniar souhaiterait être fixé avant la reprise avec le PSG, soit avant le 2 janvier. Le dossier pourrait s’accélérer dans les prochains jours.