Mercato : Négociations entre le PSG et Tottenham pour Randal Kolo Muani

En cette dernière journée de mercato estival 2025, le nom du PSG devrait revenir avec insistance dans la rubrique marché des transferts. Un des dossiers les plus importants est celui de l’avenir de Randal Kolo Muani.

Au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani ne se fera pas sa place sous les ordres de Luis Enrique, malgré son contrat courant jusqu’en juin 2028. Ainsi, l’attaquant français est toujours annoncé sur le départ à quelques heures de la fermeture des portes du mercato. La piste qui lui était promis depuis plusieurs mois, la Juventus Turin, s’est refermée s’est refermée ces dernières heures. En effet, le club de la Vieille Dame s’est tourné vers une autre piste en optant pour Loïs Openda, l’attaquant belge du RB Leipzig. C’est dans ce contexte que la Premier League ouvre ses portes à Randal Kolo Muani. Le triste finaliste de la Coupe du Monde 2022, au risque de passer 2025 / 2026 dans le loft au Campus PSG, voit arriver la Premier League comme une véritable option. Selon les informations de nos confrères de L’Equipe, c’est Aston Villa, Newcastle et Tottenham qui se seraient montrés intéressés. Les Spurs ont pris contact « pour explorer les conditions d’un accord avec Randal Kolo Muani« , selon Fabrizio Romano. L’opération dépend désormais de son coût pour le club londonien. Le Paris Saint-Germain veut inclure une option d’achat obligatoire en cas de prêt. Ces dernières heures du mercato estival, comme en 2023, s’annoncent chaudes pour Randal Kolo Muani, son entourage, et la direction du PSG.

[MàJ]

La journée avance et les informations affluent concernant l’avenir de Randal Kolo Muani. Si les pourparlers entre le PSG et Tottenham sont en cours et que le club de la capitale ne devrait pas tergiverser avec sa volonté d’intégrer une option d’achat obligatoire dans le deal, Fabrizio Romano affirme qu’un accord personnel est presque trouvé entre les Spurs et Randal Kolo Muani.