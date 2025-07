Mercato – La prolongation de Barcola, priorité du PSG la saison prochaine

Encore sous contrat jusqu’en 2028, Bradley Barcola a sorti la meilleure saison de sa carrière dans une équipe du PSG où il voit son avenir sur le long terme.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais contre une somme de 45M€ (+5M€ de bonus), Bradley Barcola a connu une ascension fulgurante. Devenu un titulaire importante sous les ordres de Luis Enrique, le joueur de 22 ans s’est également fait une place dans le groupe de l’équipe de France. Dans cet exercice 2024-2025, toujours en cours, l’ailier gauche est en train de réaliser sa meilleure saison statistiques avec 21 buts et 20 passes décisives (meilleur passeur du club). Il est également le joueur ayant joué le plus de matches avec 61 rencontres disputées sur 62 possibles, soit devant Fabian Ruiz (58) et Désiré Doué (58). « Rarement blessé, jamais suspendu, l’ancien Lyonnais établit un record au PSG avec ces 61 rencontres, le plus haut total jamais atteint dans une saison à Paris », rapporte Le Parisien. Il a notamment disputé son 100e match avec le club parisien dimanche dernier face à l’Inter Miami (4-0) en Coupe du monde des clubs.

Toutes les parties sont confiantes pour une prolongation de contrat

Malgré un intérêt du Bayern Munich cet été, les dirigeants parisiens ont rapidement fermé la porte à double tour. « Ils tablent même sur une signature de sa prolongation au cours de la prochaine saison, lors de l’exercice 2025-2026. Son dossier est en haut de la pile et chacun se montre confiant quant à une conclusion heureuse dans les prochains mois », précise LP. Après une excellente première partie de saison, Bradley Barcola a connu un trou d’air avant de voir l’éclosion de Désiré Doué et le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver. Mais pas de quoi remettre en question son avenir chez les champions d’Europe. Il est le deuxième meilleur buteur du club cette saison avec 21 réalisations, derrière Ousmane Dembélé (33) et devant Gonçalo Ramos (18). « Barcola reste un casse-tête pour Luis Enrique qui avec lui dispose de douze grands joueurs pour onze places. Attaquant de profondeur, il profite des espaces que sa formation sait se créer ou laissés par les adversaires. » Un profil qui apporte une solution supplémentaire au technicien espagnol dans son armada offensive.