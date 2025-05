Mercato – La prolongation de contrat de Donnarumma reportée

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma est en discussions pour prolonger. Mais cette possibilité a été reportée en raison de la fin de saison intense du PSG.

Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma est un cadre du club de la capitale. Placé dans les vice-capitaines derrière Marquinhos, le portier italien, qui avait réalisé quelques erreurs en début de saison, est stratosphérique sur le terrain en 2025, notamment en Ligue des champions, où il a enchaîné les masterclass. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge & Bleu, l’international italien aimerait prolonger avec le PSG, club au sein duquel il se sent bien. Mais les négociations avec ses dirigeants pour une extension de bail n’ont toujours pas abouti. Dans une interview accordée à Tuttosport, Enzo Raiola, son agent, a expliqué que les négociations avaient été reportées en raison de la fin de saison intense du PSG.

« Nous ne sommes pas pressés, il y a une bonne relation avec le club »

« On a tout reporté, peut-être par superstition, vu la multitude de matches. Nous ne sommes pas pressés, il y a une bonne relation avec le club, Gigio se porte bien à Paris et son contrat expire en 2026. Signer à l’Inter Milan après avoir été à l’AC Milan ? Nous n’y avons même pas pensé, car Gigio est heureux au PSG. Ensuite, si nous ne parvenions pas à trouver un accord, nous évaluerions d’autres options. Sans rien exclure. Le projet serait fondamental, comme ce fut le cas ces dernières années avec le PSG. Avec le recul, ce choix lui a été bénéfique, avec des titres remportés et la finale de la Ligue des champions.«