Mercato : La Real Sociedad à fond sur Carlos Soler ?

Au PSG depuis l’été 2022, Carlos Soler ne sera pas retenu par le club cet été. Le milieu de terrain possède quelques portes de sortie, notamment en Liga et en Premier League.

En 2 saisons à Paris, Carlos Soler n’aura pas marqué les esprits. Recruté dans les derniers instants du mercato contre 18M, le milieu ne s’est jamais imposé au PSG. 66 apparitions sous le maillot Rouge & Bleu, pour 9 buts et 8 passes décisives, le numéro 28 est bien loin des standards qu’il avait à Valence. A 27 ans, le milieu de terrain pourrait changer d’air pour relancer sa carrière. En effet, La Partida Dazo Cope affirme que Carlos Soler voudrait quitter le PSG. Cela tombe bien, puisque, toujours selon les informations du média espagnol, la Real Sociedad serait en pleine négociation avec Paris pour signer le milieu de terrain. Des sources du club ainsi que l’entourage du joueur parisien auraient confirmé que l’équipe de Saint-Sébastien a les faveurs de Soler. Sa grande amitié avec Mikel Oyarzabal, capitaine de la Sociedad, pourrait être un facteur décisif.

De plus, les présidents des deux clubs Jokin Aperribay et Nasser Al-Khelaïfi entretiennent de très bonnes relations, un élément qui pourrait faciliter d’éventuelles négociations. La Real Sociedad veut vraiment trouver une solution pour signer l’espagnol. Une option étudiée serait d’offrir au Paris Saint-Germain une somme de moins de 15M€ pour le numéro 28 rallie le stade d’Anoeta. Cependant, le salaire élevé du joueur, proche de 5M€ par an, représente un sacré obstacle.

La concurrence dans ce dossier

Malgré l’avantage de la Real Sociedad, l’intérêt d’Aston Villa doit être considéré. Puissante financièrement, l’équipe anglaise dirigée par Unai Emery, est également sous le charme de Carlos Soler. L’entraîneur espagnol pourrait lui offrir un projet sportif attractif et une opportunité de s’éclater en Premier League. Le club de Villareal s’est également montré intéressé. Dans tout les cas et peu importe sa destination, l’avenir du milieu ibérique s’écrit loin de la capitale.