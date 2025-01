Mercato : La Série A, priorité de Milan Skriniar

Le mercato hivernal semble se lancer du côté du PSG. Le dossier Khvicha Kvaratskhelia s’est ouvert, et dans le sens des départs, le nom de Milan Skriniar revient avec insistance.

Après neuf jours de mercato hivernal 2025, le PSG semble s’activer pour renforcer son effectif. En quête d’attaquants et plus précisément d’ailier, le club de la capitale a réactivé la piste Khvicha Kvaratskhelia. Dans cette potentielle opération, le nom de Milan Skriniar a été cité afin de faire le chemin inverse et rejoindre Naples. La possibilité pour le défenseur central slovaque de rejoindre le sud de l’Italie et l’actuel leader de Série A s’est présentée ces derniers jours selon Matteo Moretto, journaliste pour le média Relevo. Ce dernier ajoute que la priorité absolue de Milan Skriniar a toujours été un retour dans le championnat d’Italie après ses sept saisons entre la Sampdoria et l’Inter Milan. Les discussions seraient en cours entre les dirigeants napolitains et parisiens.