Le PSG devrait bel et bien se renforcer en défense. Le club de la capitale a travaillé ces derniers jours sur la piste Willian Pacho et celle-ci est sur le point de se concrétiser dans les prochaines heures. L’Equatorien devrait être la troisième recrue estivale du Paris Saint-Germain.

Si certains dossiers sur le marché des transferts ont tendance à devenir de véritables feuilletons, d’autres pistes se décantent plus rapidement. C’est le cas du dossier Willian Pacho sur le bureau des dirigeants du Paris Saint-Germain. Le défenseur central gaucher de 22 ans évoluant à l’Eintracht Franchfort est l’objet d’un travail discret de la part du PSG qui devrait le compter dans ses rangs d’ici quelques heures. C’est en tous cas ce qu’affirme le spécialiste du mercato qu’est Fabrizio Romano. Ce denier avance un vol prévu au plus tard ce mercredi soir afin de rallier la capitale française depuis l’Allemagne, avec le but de passer la visite médicale ce jeudi. L’accord est d’ores et déjà conclu entre le PSG et l’Eintracht Francfort pour un transfert à hauteur de 40M€ + 5M€ bonus. Concernant la durée du contrat, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, évoque un bail de 5 saisons, soit jusqu’en 2029. Ces informations parues ces dernières heures sont confirmées par nos confrères de L’Equipe.