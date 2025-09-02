Mercato : L’AC Milan s’est intéressé à Presnel Kimpembe

La dernière journée du mercato estival du PSG était dédiée à la vente de joueurs qui n’entraient plus dans les plans de Luis Enrique. Cependant, Presnel Kimpembe qui s’inscrit dans ce cas, n’a lui pas trouver de porte de sortie.

A l’occasion de cet été 2025, Presnel Kimpembe a été écarté du groupe de Luis Enrique dès la fin de la Coupe du Monde des Clubs. En effet, s’il a voyagé avec ses coéquipiers aux Etats-Unis, le défenseur français n’a pris part à aucune rencontre lors de la compétition, et s’est vu écarté du reste du groupe au retour au Campus PSG et à la compétition. Ainsi, c’est sur le marché des transferts qu’est s’est concentré le titi parisien afin de trouver une porte de sortie pour la poursuite de sa carrière. C’est dans ce contexte que selon les dernières informations en date sur le sujet, c’est avec un club qatari que Presnel Kimpembe serait en négociation, et c’est en ce sens qu’il aurait changé de structure d’agent, dans le but d’opter pour des représentants spécialisés sur le marché du Moyen-Orient. Cependant, cet été 2025 aurait pu offrir une jolie opportunité sportive en Europe à Presnel Kimpembe. En effet, selon L’Equipe, le Parisien était sur les tablettes de … l’AC Milan !

Le titi parisien avait donc l’opportunité de retrouver Christopher Nkunku et Adrien Rabiot, ses deux compères du centre de formation parisien, transférés cet été du côté de l’AC Milan. Cependant, Presnel Kimpembe n’aurait pas donné suite, et les Rossoneri ont donc renforcé leur arrière garde avec Koni De Winter du Genoa et David Odogu de Wolfsburg.