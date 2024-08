Le PSG s’active en cette fin de mercato afin de dégraisser son effectif et se séparer des éléments qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique. Parmi eux, Carlos Soler. L’Espagnol a été invité à se trouver un nouveau club, et les choses avancent avec West Ham.

Après deux saison au Paris Saint-Germain, Carlos Soler devrait voir son aventure en Rouge & Bleu prendre fin dans les prochains jours. En effet, s’il n’a pas intégré le loft mis en place au Campus PSG, l’Espagnol semble tout de même ne plus entrer dans les plans de Luis Enrique, et aurait été invité à se trouver une porte de sortie. En 2022, à la fin du mercato estival, le club de la capitale a déboursé près de 18M€ afin de s’attacher les services du milieu de terrain. Aujourd’hui, nos confrères du Parisien affirment qu’un accord serait sur le point d’être trouvé entre le PSG et West Ham autour de 23M€ bonus inclus. Des détails restent à régler. A 27 ans, Carlos Soler a un contrat courant avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027 et devra donc se mettre d’accord avec les Hammers, avec qui il pourrait parapher un bail de 4 ans. A Londres, l’Espagnol retrouverait un compatriote sur le banc, Julen Lopetegui, ancien sélectionneur de La Roja qui s’impliquerait grandement dans ce transfert, toujours selon Le Parisien. Une opération qui ferait également les affaires de Luis Campos, qui ne souhaitait pas de prêt avec option d’achat, et devrait donc être ravi si le transfert se fait aux conditions mentionnés.

Dans le même sens, Loïc Tanzi confirme que le Paris Saint-Germain est proche d’un accord pour le transfert sec de Carlos Soler. Cependant le journaliste pour L’Equipe parle lui d’une opération pouvant atteindre les 25M€ bonus compris, et précise que « l’Espagnol a déjà accepté l’idée de rejoindre le club entraîné par Julen Lopetegui« .

[MàJ]

Carlos Soler, muy cerca del West Ham.



Los dos clubes están ultimando una cesión con compra obligatoria. @sanchis14 @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 22, 2024 X : @MatteMoretto

Les informations en provenance d’Espagne font également état des positions rapprochées entre West Ham et le PSG, selon Matteo Moretto, journaliste pour Relevo. Ce dernier affirme que les deux clubs finalisent l’opération, mais souligne qu’il s’agirait d’un prêt avec obligation d’achat. Un paramètre qui diffère avec les informations parues plus tôt dans la journée.