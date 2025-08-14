Mercato : L’accord se dessine entre le PSG et Manchester City pour Gianluigi Donnarumma

L’avenir de Gianluigi Donnarumma se décante et devrait s’écrire à Manchester. En effet, si l’accord n’existe pas encore entre Parisiens et Citizens, les positions se rapprochent.

Le Paris Saint-Germain a pris la décision de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour le remplacer par Lucas Chevalier. Ainsi, l’avenir de l’Italien est sur le bureau des dirigeants parisiens comme un dossier à régler d’ici la fermeture du marché des transferts. A un an de la fin de son contrat, le gardien de but transalpin doit se trouver une porte de sortie et Manchester City se place comme étant la plus probable. Les dernières informations font état d’un accord d’ores et déjà conclu entre Gianluigi Donnarumma et le club du nord de l’Angleterre pour un salaire de 12 millions d’euros par an + bonus. Pour l’accord entre les deux clubs, le quotidien italien, La Stampa, évoque le montant de 35 millions d’euros qui devrait satisfaire le Paris Saint-Germain. Toutefois, pour que l’opération aille à son terme, Manchester City doit faire de la place à Gianluigi Donnarumma en se séparant d’Ederson. Ainsi, le gardien de but brésilien, toujours selon La Stampa, pourrait prendre la direction de Galatasaray pour un peu plus de 10M€.