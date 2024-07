Pour ce mercato estival 2024, le PSG a mis le dossier du remplaçant de Kylian Mbappé aux premiers plans de ses priorités. Dans ce sens, le dossier Khvicha Kvaratskhelia a déjà connu plusieurs rebondissements, et la tournure du feuilleton semble éloigner le Géorgien du Paris Saint-Germain.

Pour remplacer Kylian Mbappé sur le flanc gauche de son attaque, le PSG avait érigé Khvicha Kvaratskhelia comme priorité absolue. Dans ce dossier, les dirigeants parisiens pouvaient compter sur un soutien de poids qu’était celui de Mamuka Jugeli, agent du joueur : « Nous voulons quitter Naples, mais maintenant nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas. Je n’ai pas parlé de cette question avec Khvicha, le plus important pour lui, c’est l’équipe nationale. Notre objectif est l’équipe qui joue la Ligue des champions. Le pire, c’est que s’il reste ici, Khvicha perdra 1 an à cause de ça… nous sommes inquiets« , avait-il déclaré auprès du média géorgien Sport Imedi. Un discours qui s’apparentait à un début de bras de fer face à la direction de Naples, poussé par le père de Khvicha Kvaratskhelia qui y était allé de sa sortie médiatique également : « Je ne veux pas que Khvicha reste à Naples. Il a travaillé avec 4 entraîneurs différents en deux ans (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona et Luciano Spalletti), cela m’inquiète beaucoup, il décidera lui-même, même si c’est inconfortable pour moi. Je n’ai pas parlé de ce sujet avec Khvicha, je ne le ferai pas avant la fin de l’Euro 2024« . C’est dans ce contexte qu’au début de ce mois de juin, le Napoli a réagi par le biais d’un communiqué : « En référence aux déclarations de l’agent de Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, et de son père Badri, le Calcio Napoli réitère que le joueur a un contrat de trois ans supplémentaires avec le club. Kvaratskhelia n’est pas sur le marché. Ce ne sont pas les agents ou les pères qui décident de l’avenir d’un joueur sous contrat avec Naples mais bien le club !!! Fin de l’histoire« .

Un discours plus posé du côté du clan Kvaratskhelia

Après ces passes d’armes, des rencontres se sont tenues entre la direction napolitaine et le clan Kvaratskhelia au cours desquelles les équipes d’Aurelio De Laurentiis ont fait savoir au Géorgien que leur volonté première est poursuivre l’aventure en 2024/2025, mais également de prolonger le contrat courant actuellement jusqu’en 2027. Une position réaffirmée au cours de la conférence de presse de présentation du nouveau coach de Naples, Antonio Conte. Un rendez-vous à l’occasion duquel le technicien italien et son président ont souligner l’importance de Khicha Kvaratskhelia pour le projet napolitain, en évoquant un véto posé contre le départ du numéro 77 du club.

Après ces épisodes, le discours de Mamuka Jugeli semble plus tendre pour la direction napolitaine. En effet, selon le journaliste arménien basé en Russie, Nobel Arustamyan, rapporté par Fabrizio Romano, l’agent de Khvicha Kvaratskhelia aurait confié : « L’avenir de Kvara dépend du président de Naples. S’il veut vendre Kvara, il partira. S’il veut offrir un nouveau contrat, Kvara prolongera« . Un transfert du Géorgien au PSG s’éloigne de plus en plus, se rapprochant de la signature de la prolongation de contrat posé sur la table par Aurelio De Laurentiis.