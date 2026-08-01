Mercato – L’agent de Mika Godts : « Nous sommes d’accord avec la proposition du PSG »

Niels De Jonck s’est publiquement exprimé sur l’intérêt du PSG envers son client Mika Godts. L’occasion pour lui de pousser vers un transfert à Paris.

Depuis ce vendredi soir, et les révélations de Fabrizio Romano, le PSG est annoncé sur la piste de Mika Godts. L’ailier gauche de l’Ajax, âgé de 21 ans, a même rencontré Luis Campos à Porto. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette rencontre a été très productive puisque le Belge a déjà donné son accord pour rallier le club de la capitale cet été. Un accord confirmé, sans langue de bois, par son agent Niels De Jonck.

L’agent de Mika Godts confirme pour le PSG

En effet, dans des propos accordés à De Telegraaf, le représentant de Mika Godts a vendu la mèche. Le prometteur attaquant a bien dit oui au PSG et un transfert est vivement souhaité.

« Nous sommes d’accord avec la proposition du PSG. Le PSG a clairement montré qu’il tenait absolument à recruter Mika. Il veut aller à Paris. Ce qui me paraît logique quand on parle des doubles champions d’Europe. Je suis convaincu que les deux clubs arriveront à trouver un accord pour ce transfert », a-t-il ainsi lancé pour le média néerlandais.



































Le message est passé. Pour rappel, le PSG souhaiterait boucler ce transfert pour une somme comprise entre 45 et 50 millions d’euros.