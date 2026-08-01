Mika Godts

Mercato – L’agent de Mika Godts : « Nous sommes d’accord avec la proposition du PSG »

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet1 août 2026

Niels De Jonck s’est publiquement exprimé sur l’intérêt du PSG envers son client Mika Godts. L’occasion pour lui de pousser vers un transfert à Paris.

Depuis ce vendredi soir, et les révélations de Fabrizio Romano, le PSG est annoncé sur la piste de Mika Godts. L’ailier gauche de l’Ajax, âgé de 21 ans, a même rencontré Luis Campos à Porto. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette rencontre a été  très productive puisque le Belge a déjà donné son accord pour rallier le club de la capitale cet été. Un accord confirmé, sans langue de bois, par son agent Niels De Jonck.

L’agent de Mika Godts confirme pour le PSG

Mercato – Le PSG se lance sur la piste Mika Godts

En effet, dans des propos accordés à De Telegraaf, le représentant de Mika Godts a vendu la mèche. Le prometteur attaquant a bien dit oui au PSG et un transfert est vivement souhaité.

« Nous sommes d’accord avec la proposition du PSG. Le PSG a clairement montré qu’il tenait absolument à recruter Mika. Il veut aller à Paris. Ce qui me paraît logique quand on parle des doubles champions d’Europe. Je suis convaincu que les deux clubs arriveront à trouver un accord pour ce transfert », a-t-il ainsi lancé pour le média néerlandais.
















Le message est passé. Pour rappel, le PSG souhaiterait boucler ce transfert pour une somme comprise entre 45 et 50 millions d’euros.

Tags
Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet1 août 2026

Articles similaires

Kvaratskhelia

PSG : un Khvicha Kvaratskhelia déjà très affûté et tourné vers le Ballon d’Or

1 août 2026
Kolo Muani

PSG – Luciano Spalletti vend la mèche pour Randal Kolo Muani

1 août 2026
Ferran Torres

Réunion entre le PSG et le FC Barcelone la semaine prochaine pour Torres

1 août 2026
Mika Godts

L’Ajax Amsterdam sort du silence au sujet de Mika Godts

1 août 2026
Bouton retour en haut de la page