Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG recherche activement un attaquant afin de renforcer son secteur offensif. En ce sens, plusieurs noms sont associés au Paris Saint-Germain et Victor Osimhen est l’un d’entre eux. Cependant, la piste n’est pas la plus évidente.

Auteur d’une saison remarquable avec Naples, l’attaquant nigérian est à la tête d’un bilan de 31 buts et 5 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues. Un exercice 2022/2023 qui a offert un titre de champion d’Italie à Victor Osimhen. En ce sens, l’ancien du LOSC est logiquement un nom qui revient avec insistance sur ce mercato estival 2023 notamment du côté du Paris Saint-Germain, afin de recruter le fameux attaquant axial tant attendu sous les cieux parisiens. Cependant, le dossier n’est pas le plus simple à aborder pour les dirigeants du club de la capitale. A tel point qu’à ce stade, la piste menant à Victor Osimhen semble davantage éloignée que celles menant à Harry Kane, Dusan Vlahovic ou encore Randal Kolo Muani. En effet, le prix exorbitant (entre 150 et 200 millions d’euros) attendu par le président Aurelio De Laurentiis, présente un réel frein pour les courtisant. Par ailleurs, malgré sa saison, la multiplication des pistes et rumeurs, le départ du Nigérian ne semble pas être une évidence.

#TeamRC è lieto di dare il suo benvenuto in Italia a Victor Osimhen e ringrazia tutti i protagonisti per il lavoro svolto. @victorosimhen9 #WelcomeOsimhen #Osimhen https://t.co/P6gJa2a03y pic.twitter.com/UhBTYScO0a — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) August 1, 2020 Twitter : @RobertoCalenda

Sous contrat avec Naples jusqu’en 2025, Victor Osimhen pourrait voir son aventure avec le club de Série A se poursuivre à en croire les propos de son agent lui-même. En effet, en réaction à un article paru dans les colonnes du quotidien napolitain Il Mattino, Roberto Calenda a déclaré sur son compte Twitter personnel : « J’ai lu dans le Mattino que ‘Calenda n’a pas l’intention de renouveler en été et qu’il veut d’abord explorer toutes les rues du marché’. Fausses informations. » Une sortie qui confirme que le transfert de Victor Osimhen, au PSG ou ailleurs, n’est pas si évident. Selon notre confrères italien, Fabrizio Romano, l’attaquant de Naples dispose d’une offre de prolongation sur le long terme. Les dirigeants du Napoli sont dans l’attente de la décision de leur joueur.