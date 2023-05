La collaboration entre Lionel Messi et le PSG devrait prendre fin le 30 juin prochain, date de l’échéance du contrat de l’Argentin. Et le FC Barcelone a une nouvelle fois pris la parole dans ce dossier via son président Joan Laporta avec un message très clair à la clé.

Il ne reste que trois matches au Paris Saint-Germain avant que l’exercice 2022-2023 ne prenne fin. Trois matches qui devraient, selon toutes vraisemblances, être les derniers de Lionel Messi sous la tunique rouge et bleu. À l’heure où sont écrites ces lignes, et alors que son contrat arrive à échéance le 30 juin prochain, tout porte à croire qu’il ne prolongera pas en terre parisienne. De quoi laisser un sentiment plus que mitigé concernant son passage au sein de la ville lumière. Mais alors, où atterrira Lionel Messi la saison prochaine ?

Le Barça veut voir revenir Lionel Messi

Si une prolongation n’est pas encore totalement à exclure, même si ce n’est donc pas la tendance, Lionel Messi possède deux prétendants principaux. Tout d’abord Al-Hilal. L’écurie saoudienne lui proposerait notamment un pont d’or. Ensuite, il y a le FC Barcelone. Pour cette option, c’est surtout l’aspect financier qui semble assez largement pêcher, les caisses catalanes ayant grand besoin d’être renflouées. Malgré ce, les Blaugranas souhaitent se donner toutes les chances de faire revenir l’enfant prodigue à la maison. C’est, du moins, la volonté affichée par Joan Laporta, le président du club culé, ce dimanche soir auprès de Jijantes en marge de la victoire du Barça face à l’Espanyol entérinant, de fait, le titre de ses joueurs. Interrogé sur un possible retour de Lionel Messi, et alors que les fans barcelonais scandaient son nom, le décideur a expliqué : « Nous allons tout faire pour le ramener, a-t-il commencé avant d’en dire un peu plus sur la stratégie employée. On travaille d’ores et déjà à l’équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer. On a monté un plan d’austérité au club pour pouvoir entrer dans les clous du Fair-play financier, pour pouvoir recruter. On fait notre travail pour pouvoir avoir une équipe encore plus compétitive la saison prochaine. »