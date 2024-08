Mercato : L’Arabie Saoudite à l’assaut de Kang-In Lee !

Le PSG continue d’être attendu sur le marché des transferts, notamment dans le sens des arrivées. Après trois recrues enregistrées à ce stade de l’été, le club de la capitale n’a vendu aucun joueur. L’Arabie Saoudite pourrait changer la donne en se montrant offensif sur le dossier Kang-In Lee.

Arrivé au PSG au cours de l’été 2023 il y a un an maintenant, Kang-In Lee ne s’est pas imposé comme une évidence dans le groupe de Luis Enrique. L’ancien de Majorque, pour sa première saison en Rouge & Bleu, a dressé un bilan de 5 buts et 5 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues. Selon les informations de Foot Mercato, le sud-Coréen se sent bien à Paris et au PSG, et souhaite poursuivre l’aventure sous les cieux parisiens. Une volonté réciproque de la part du club de la capitale. Cependant, certains prétendants pourraient bouleverser les plans des uns et des autres. En effet, toujours selon Foot Mercato, après l’assaut repoussé d’un club de Premier League qui était prêt à débourser 70 millions d’euros pour s’attacher les services de Kang-In Lee, c’est désormais un club de Saudi Pro League qui pourrait faire des folies pour le numéro 19 du Paris Saint-Germain. Le plan est de faire du joueur, est des mieux payés du championnat émergeant, en préparant une offre XXL pour faire craquer le PSG. Le club de la capitale souhaite continuer à compter sur Kang-In Lee, mais sa position sera tout de même à observer dans les dernières semaines de ce mercato estivale.