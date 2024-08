Invité à quitter le PSG dans les derniers jours du mercato, Danilo Pereira voit le championnat saoudien lui ouvrir ses portes.

Après quatre saisons au PSG, Danilo Pereira est poussé vers la sortie. Vice-capitaine la saison passée, l’international portugais n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Et à un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain, reconverti défenseur central, doit trouver un nouveau point de chute. Pendant quelques semaines, son ancien club du FC Porto était favorable à un retour du joueur de 32 ans. Mais, le président des Dragões, André Villas-Boas, a fermé la porte en raison des demandes trop élevées des dirigeants parisiens, qui réclament 10M€ pour leur numéro 15 : « Non, nous n’avons pas de nouvelles de Danilo. C’est un joueur du PSG. Nous avons manifesté notre intérêt pour sa signature il y a environ un mois et demi. Compte tenu des demandes que le PSG nous a montrées, nous nous sommes immédiatement retirés de toute négociation. »

À lire aussi : Mercato – Le PSG ouvert à un départ de Danilo Pereira

Al-Ittihad prêt à accueillir Danilo Pereira

Une somme que pourrait facilement payer le nouvel eldorado du football mondial, l’Arabie saoudite. En effet, selon les informations de A Bola, Al-Ittihad serait ouvert à une arrivée du champion d’Europe 2016. Le club entraîné par Laurent Blanc a déjà dépensé 60M€ cet été pour la signature de l’ancien Parisien, Moussa Diaby. En cas d’arrivée dans le club basé à Djeddah, Danilo Pereira pourra retrouver son compatriote Jota ou encore d’autres grands noms du football comme Karim Benzema, N’Golo Kanté et Fabinho. Mais Al-Ittihad a également d’autres défenseurs centraux dans le viseur et notamment les deux Barcelonais, Iñigo Martínez et Clément Lenglet, précise le quotidien portugais.