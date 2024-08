Mercato : L’Atalanta n’est pas vendeur pour Ademola Lookman

Le PSG est toujours en quête de renfort offensif et le nom d’Ademola Lookman est revient avec insistance ces derniers jours. Si le joueur est on ne peut plus déterminé à rejoindre le club de la capitale, le transfert pourrait faire face à un véritable frein.

Depuis le départ acté de Kylian Mbappé, une place reste vacante sur le front de l’attaque. Ainsi, le dirigeants du Paris Saint-Germain souhaitent recruter dans ce secteur de jeu. Un souhait accentué avec la blessure de Gonçalo Ramos lors de la première journée de Ligue 1 et la victoire (1-4) sur la pelouse du Havre. L’attaquant portugais, touché à la cheville, devrait être absent pour une période minimale de 3 mois. Dans ce contexte, le nom d’Ademola Lookman pointe le bout de son nez depuis plusieurs jours comme étant une cible du PSG. La polyvalence de l’attaquant nigérian, ailier gauche capable de jouer dans l’axe, pourrait rendre bons et loyaux services au collectif de Luis Enrique. L’aventure parisienne semble être une véritable aubaine pour Ademola Lookman, qui fêtera ses 27 ans en octobre prochain. En effet, les dernières informations autour de l’avenir du malheureux finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des Nations sont unanimes : le joueur est déterminé à rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour montrer son envie de revêtir la tunique Rouge & Bleu, Ademola Lookman aurait demandé à ne pas être convoqué par Gian Piero Gasperini à l’occasion de la première journée de Série A face à Lecce ce lundi (victoire 0-4). En coulisse, les représentants du Nigérian feraient également pression. Reste à savoir si les dirigeants de l’Atalanta Bergame cèderont à cette pression. Que nenni selon The Athletic. Nos confrères britanniques affirment que les dirigeants bergamasques ne sont pas vendeur.

🚨 L’Atalanta ne souhaite pas perdre Ademola Lookman cet été avec Teun Koopmeiners sur le départ ❌🇳🇬



Le PSG est bel et bien intéressé par l’international nigérian pour renforcer son attaque 👀



[@TheAthleticFC] pic.twitter.com/ZNQSu9hJ1t — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 20, 2024 X : @CanalSupporters

L’Atalanta pas vendeur, le PSG et Lookman ouvert désireux du transfert

Une tendance confirmée par le journaliste anglais Ben Jacobs. En effet, avec Teun Koopmeiners sur le départ, l’Atalanta Bergame ne souhaiterait pas se séparer de deux joueurs importants dans les derniers jours du mercato. Face à cette position des dirigeants italiens, le PSG reste bel et bien intéressé, et Ademola Lookman de son côté reste désireux de rejoindre le club de la capitale.