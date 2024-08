Au cours de ce mercato estival 2024, de nombreux attaquants ont été liés au PSG, qui reste en quête de renfort offensif, notamment sur les ailes. Parmi eux, Nico Williams. L’Espagnol semble promis à une nouvelle saison à l’Athlétic Bilbao, mais rien n’est acté.

Sur le marché des transferts, une légère bataille a fait rage ces dernières semaines entre le FC Barcelone, qui semblait être la future destination de Nico Williams, et le PSG qui est entré dans la danse en faisant office de réelle menace pour les dirigeants catalans sur ce dossier selon la presse espagnole. S’il a signé un nouveau contrat en décembre 2023 jusqu’en juin 2027, Nico Williams bénéficie d’une clause libératoire à hauteur de 58M€. Un dossier pour lequel les dirigeants parisiens doivent « seulement » convaincre le joueur s’ils souhaitent s’en attacher les services, à un prix qui raisonnable après l’Euro 2024 de Nico Williams, qui a l’effet d’un véritable tremplin et vitrine pour l’ailier. Cependant, les derniers échos de la presse sur ce dossier avancent une volonté de l’Espagnol de poursuivre l’aventure avec son club de toujours, n’ayant pas eu la possibilité de rejoindre son grand ami en sélection Lamine Yamal, au FC Barcelone. Cependant, sur le marché des transferts, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Seul le 1er septembre actera la fin de la piste et des indices peuvent faire couleur de l’encre.

En effet, au bout de sa préparation estivale, l’Athlétic Bilbao va affronter Stuttgart à la Mercedes-Benz Arena ce samedi 10 août à 15h30 en match amical. Pour effectuer le voyage en Allemagne, le coach basque, Ernesto Valverde, a convoqué un groupe de 23 joueurs dans lequel ne figure pas Nico Williams. Si ce dernier a effectué son retour à l’entraînement il y a trois jours, la possibilité pour lui de prétendre à une place pour faire le déplacement semblait logique. Toutefois, aucune information n’a fuitée ou été communiquée concernant son état de santé, ou une autre raison qui pourrait expliquer cette absence.