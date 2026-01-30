Mercato – L’Atlético de Madrid abandonne la piste Lee Kang-in

Ces derniers jours, on évoquait un intérêt de l’Atlético de Madrid pour Lee Kang-in. Le club espagnol a décidé d’abandonner cette piste, le PSG ne souhaitant pas s’en séparer.

Actuellement blessé, Lee Kang-in est l’un des joueurs importants de la rotation de Luis Enrique au PSG. L’international sud-coréen, qui avait des envies d’ailleurs l’été dernier, se sent bien à Paris et souhaite poursuivre l’aventure avec le club de la capitale, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Malgré cela, il attise les convoitises.

Il piste désormais Ademola Lookman

Ces derniers jours, son nom a en effet été associé à l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros auraient fait du numéro 19 du PSG leur priorité pour renforcer leur attaque lors de ce mercato hivernal. La presse espagnole évoquait même un souhait de l’ancien de Majorque de quitter le PSG et de retourner en Liga. Mais cela a été démenti, le joueur souhaitant rester et poursuivre sa carrière au PSG. De toute façon, les champions d’Europe ont fermé la porte à un départ de Lee Kang-in et voudraient même le prolonger. Ce vendredi, la Cadena Ser explique que l’Atlético de Madrid aurait abandonné cette piste, souhaitant désormais s’offrir les services d’Ademola Lookman (Atalanta Bergame). La radio espagnole indique tout de même que l’Atlético pourrait revenir à la charge cet été si jamais Lee Kang-in souhaite changer d’air.